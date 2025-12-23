Il sondaggio di Repubblica, "voglia di fascismo": panico in redazione

Sondaggi fantastici e dove trovarli. Bastava sfogliare Repubblica in edicola lunedì 22 dicembre: il rapporto "Gli italiani e lo Stato" realizzato da LaPolis (Universit di Urbino), Demos e Avviso pubblico, sembra riflettere l'umore dell'elettore tipo di centrosinistra piuttosto che fotografare il Paese al tramonto dell'anno 2025.

I toni, come da tradizione a largo Fochetti, sono catastrofisti: Ilvo Diamanti parla di "insicurezza" in crescita e "democrazia più debole" per il 60% degli intervistati (tutti, probabilmente, simpatizzanti delle opposizioni, astensionisti o elettori di centrodestra molto, molto critici). Addirittura, per il 14% degli intervistati il fascismo sarebbe "una buona soluzione, per un breve periodo" data la situazione interna e internazionale. Per l'8% "una soluzione che mi lascia indifferente", per un altro 8% "la migliore soluzione possibile".

Insomma, il 30% guarderebbe con più o meno favore alla riesumazione del fantasma di Benito Mussolini. Roba da Germania, roba da AfD. Roba da farci una campagna elettorale contro ad hoc.