Il sondaggio di Repubblica, "voglia di fascismo": panico in redazione

Sondaggi fantastici e dove trovarli. Bastava sfogliare Repubblica in edicola lunedì 22 dicembre: il rapporto "Gli italiani e lo Stato" realizzato da LaPolis (Universit di Urbino), Demos e Avviso pubblico, sembra riflettere l'umore dell'elettore tipo di centrosinistra piuttosto che fotografare il Paese al tramonto dell'anno 2025.
I toni, come da tradizione a largo Fochetti, sono catastrofisti: Ilvo Diamanti parla di "insicurezza" in crescita e "democrazia più debole" per il 60% degli intervistati (tutti, probabilmente, simpatizzanti delle opposizioni, astensionisti o elettori di centrodestra molto, molto critici). Addirittura, per il 14% degli intervistati il fascismo sarebbe "una buona soluzione, per un breve periodo" data la situazione interna e internazionale. Per l'8% "una soluzione che mi lascia indifferente", per un altro 8% "la migliore soluzione possibile".
Insomma, il 30% guarderebbe con più o meno favore alla riesumazione del fantasma di Benito Mussolini. Roba da Germania, roba da AfD. Roba da farci una campagna elettorale contro ad hoc.
Sondaggio, chi sale e chi crolla a tre anni dalle elezioni: le cifre di fine annoLa maggioranza di governo non risulta affatto logorata dai tre anni di governo. Anzi. Lo conferma il rapporto Human Inde...
Come peraltro immaginiamo che basterebbe questo report, dagli esiti piuttosto confusi e contraddittori, a imbastire settimane e settimane di speciali cartacei e televisivi sulla "onda nera" e affini. E le feste natalizie, con il loro vuoto politico, si presterebbero benissimo a venire riempite con qualche bel allarme. Corrado Formigli, Lilli Gruber e GiovannI Floris avranno di certo preso appunti.