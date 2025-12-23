Affari tuoi, "scimmiette ammaestrate": pesante sospetto

Una puntata di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, val sempre bene un po' di stupore. Su, X tra i telespettatori che come ogni sera seguono e commentano le puntate (registrate, per la cronaca) in tempo reale tiene banco un caso bizzarro.

"Vedo Affari tuoi dopo tempo e noto alcune cose... Ma perché a ogni apertura di pacchi parte una canzone? E perché il pubblico sembra fatto da scimmie ammaestrate? Sono forse dei figuranti pagati?", domanda un utente cadendo un po' dal pero. La risposta arriva velocemente, da un altro appassionato: "Il pubblico è fatto di figuranti pagati in ogni programma, ma da un pezzo, mica da oggi. Le canzoni sono spesso associate ai valori dei pacchi (e se ne sono aggiunte delle altre per il periodo natalizio). Anche le canzoni ad Affari Tuoi ci sono sempre state (dai tempi di Bonolis)".

Per il resto, la puntata di lunedì sera è quella della grande delusione di Cristina, negoziante di Campobasso accompagnata in studio dalla sorella minore Marisa. L'ex pacchista del Molise confessa in lacrime, davanti alle foto della figlia piccola mandate in onda dalla regia, di aver lottato "per 6, 7 anni" prima di poter coronare il suo sogno di maternità. A questo punto, con il solito tempismo, dai banchi dei pacchisti interviene il disturbatore Herbert Ballerina, che rompe la commozione generale con una battuta fulminante: "Poveraccia, sei o sette anni con il pancione...". E anche De Martino, al telefono con il Dottore, è costretto a fermarsi per ridersela di gusto.

La puntata però finisce male: Cristina resta con due pacchi, uno blu da 200 euro e uno rosso da 75mila euro. Purtroppo per lei, quello che ha in mano è proprio il più leggero. Sì, si aspettava decisamente un altro Natale.