Giorgia Meloni, orgoglio italiano: cos'ha regalato ai ministri per Natale

Un regalo da scartare sotto l'albero di Natale in famiglia. Questo è il cadeaux, raccontano alcuni presenti alla riunione, che la premier Giorgia Meloni ha donato ai suoi ministri durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera. Dopo aver augurato buone feste a tutti, la presidente del Consiglio si sarebbe congedata con una raccomandazione: "Riposatevi...". Ce ne sarà bisogno, visti i giorni intensi che come ogni anno accompagnano le ultime, frenetiche attività di governo e parlamento impegnati a mettere a punto e approvare in aula la legge finanziaria sul filo di lana.

Per il Natale 2025, la premier ha voluto sorprendere tutti puntando forte sul "made in Italy", un orgoglio italiano che d'altronde è forse la cifra distintiva tanto del suo partito, quanto di tutto l'esecutivo in questi tre anni di attività. I doni distribuiti sul tavolo circolare al quale erano seduti lunedì sera i ministri, stando a quanto filtra da Palazzo Chigi, simboleggiano l'eccellenza artigianale dello Stivale.

Meloni ha scelto uno svuota tasche in porcellana Ginori 1735 raffigurante la Chiesa di San Miniato al Monte a Firenze o il Duomo di Milano, accoppiato con un diffusore di profumo per la casa. Prestigioso anche il pacchetto regalo: un'elegante confezione di Campo Marzio, storica azienda romana di prodotti italiani. Il prezzo al dettaglio? Lo svuota-tasche "Firenze" è di 245 euro, stando al sito Campomarzio70. Altri svuota-tasche Ginori 1735 variano da 198 a 270 euro.

Stessa scelta dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida: in onore alla Sovranità alimentare di cui è titolare, ecco planare sulle tavole dei colleghi un bel vasetto di miele, utile forse ad addolcire il clima che come da tradizione si fa sempre un po' più aspro del solito quando si parla di manovra.