Coronavirus, anche il Lazio verso la zona rossa: quasi tutta Italia in lockdown. Abolita la zona gialla

Foto: Lapresse

12 marzo 2021 a

a

a

Il Consiglio ha approvato il decreto legge che andrà a sostituire il Dpcm, prevedendo misure più restrittive alla luce della situazione epidemiologica sempre peggiore fotografata dai bollettini e dalla cabina di regia dell’Iss e del ministero della Salute. Dal 15 marzo fino al 6 aprile saranno in vigore le nuove regole anti-Covid, che saranno particolarmente rigide: in pratica l’Italia sta per conoscere un nuovo lockdown, che sarà attuato a tutti gli effetti soprattutto in occasione della settimana di Pasqua.

Il governo presieduto da Mario Draghi ha deciso che le Regioni con un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Inoltre il ministro Roberto Speranza avrebbe avvisato le Regioni che a breve tutti i territori che attualmente si trovano in zona gialla passeranno alla fascia di rischio arancione. Anche se in realtà sarà soprattutto il rosso il colore dominante: la Lombardia ha già annunciato il passaggio in tale zona, ma non è l’unica.

Anche Piemonte, Veneto, Marche, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia dovrebbero diventare zona rossa: incerta invece la situazione del Lazio, dove ieri l’indice Rt è salito addirittura a 1.3. Con tale dato potrebbe passare direttamente dal giallo al rosso, la decisione sembra quasi ufficiale, e lo stesso potrebbe accadere alla Calabria. Nella fascia di rischio più alta ci sono già dalla scorsa settimana Campania, Basilicata e Molise. Non è escluso che possa entrarvi anche la Toscana, che al momento è arancione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.