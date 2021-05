Denise Pipitone, "nessuna traccia nella palazzina": botola e pozzo ispezionati con 17 anni di ritardo

05 maggio 2021 a

a

a

Non ci sono tracce di Denise Pipitone nella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo. È quanto appreso dall’Adnkronos, al termine di una lunga giornata: dopo diciassette anni per la prima volta è stata eseguita un’ispezione all’interno dell’edificio in cui aveva abitato Anna Corona, la madre della sorellastra di Denise, scomparsa il primo settembre 2004. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri del Ris sono stati a lavoro fino alle 20.15 nella palazzina, cercando con le carte del catasto alla mano eventuali tracce di muratura fatti negli ultimi anni.

Non solo, perché è stata aperta la botola presente in garage, che conduceva a un pozzo profondo circa dieci metri: anche in questo caso l’esito è stato negativo. Era stata una segnalazione, non anonima, a indicare agli investigatori alcune notizie ritenute “molto interessanti”. Di conseguenza è stata eseguita un’ispezione approfondita, ma forse troppo tardi: andava fatta diciassette anni fa, quando invece era stata incredibilmente sbagliata la casa. “Di sicuro c’è che quella casa non era mai stata visitata come oggi”, ha infatti dichiarato Federica Sciarelli a Chi l’ha visto.

La conduttrice di Rai3 ha sottolineato come gli investigatori “entrarono nella casa sbagliata, ma non per colpa loro. Anna Corona li fece accomodare in casa della signora Pisciotta che pure non disse niente. Una cosa assurda”. Sempre a Chi l’ha visto, Piera Maggio è intervenuta per manifestare tutto il suo sgomento nell’apprendere del sopralluogo dai giornali e non dagli investigatori: “Mi ha devastato sapere che si cercava un corpo. Non ho nulla da dire, è giusto che si facciano dei lavori, però mi aspettavo un po’ di delicatezza nei miei confronti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.