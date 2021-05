Tortolì, il pakistano uccide a coltellate Mirko, figlio 19enne della sua ex: la folla inferocita cerca di linciarlo

12 maggio 2021 a

Mirko Farci, 19 anni, ha provato a difendere la madre Paola, aggredita all' alba di martedì dall' ex compagno, che era entrato di soppiatto nella loro casa, nella via centrale di Tortolì, paese dell' Ogliastra. Ha provato a fermare la furia del pakistano Masih Shashid, 29 anni, armato di coltello. Gli si è gettato addosso, ma non ce l'ha fatta: è morto, ucciso da un fendente al cuore. La madre, 50 anni, è ricoverata in ospedale a Lanusei: le sue condizioni sono gravissime, dopo essere stata colpita da diciassette coltellate.

L' assassino dopo l' arresto è stato aggredito dall'assalto della folla, assiepata nel piazzale della caserma. Prima di salire sulla Gazzella dei carabinieri, diretta verso il carcere di Lanusei, gli hanno gridato "assassino" e "bastardo". De militari sono rimasti feriti nel corpo a corpo ed è servita una carica di alleggerimento per disperdere la gente inferocita.

Dopo una relazione burrascosa con Paola Piras e diverse denunce per maltrattamenti e stalking, un mese fa la procura della Repubblica di Lanusei aveva vietato al pakistano di avvicinarsi alla casa dell' ex compagna. Per qualche settimana, scrive il Messaggero, Masih Shashid non s' è fatto vedere in giro per Tortolì, passando giorno e notte in un capannone industriale dove aveva organizzato una piccola azienda artigianale. All'alba di martedì però è entrato nell' appartamento della donna, mentre lei con Miirko dormiva. Avrebbe sfondato la porta della camera da letto dell' ex compagna e cominciato a colpirla. Mirko svegliatosi di soprassalto ha cercato di difendere la madre, con tutte le sue forze. Ma Masih Shashid lo ha ucciso con una coltellata diretta al cuore La notizia dell' arresto ha fatto il giro del paese. Così quando dalla caserma il pakistano è uscito ammanettato, i carabinieri si sono trovati davanti centinaia di persone, decise a linciare l' assassino. Che è stato salvato soltanto dall'intervento dei carabinieri.

