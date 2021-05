Covid, a Milano evento-test per riaprire i club al chiuso: ok di Beppe Sala

17 maggio 2021 a

Milano come Barcellona, Amsterdam e Londra è finalmente pronta a testare concretamente la possibilità di riaprire i club in sicurezza.

Il protocollo realizzato dalle associazioni di settore SILB, CFC, ADJ e SILS e’ stato illustrato al sindaco di Milano Beppe Sala dall’imprenditore Stefano Melis e dal manager Gianluigi Ottomeni che non solo ne ha approvato le linee guida ma si è detto disposto a mettere in campo tutte le forze necessarie per supportare la complessa organizzazione dell’esperimento sociale che mira ad una concreta pianificazione della riapertura dei club al chiuso.

Il Sindaco di Milano Beppe Sala e il prefetto Renato Saccone hanno deciso dare un segnale forte approvando i contenuti del protocollo e delle linee guida dell’evento in questione che svolgerà al Fabrique di Milano.Parallelamente e in sinergia oltre alla proposta milanese, il membro del direttivo CFC Tito Pinton insieme alla Segreteria del Turismo di San Marino sono a lavoro per organizzare lo stesso esperimento ma all’aperto nella piccola Repubblica, e il governatore della puglia si è’ allineato per farlo a Gallipoli in un club sempre all’aperto.

Il settore è allo stremo. L’intrattenimento musicale non può più aspettare ma ha bisogno di dati certi su cui pianificare e programmare la ripresa delle attività . I dati scientifici raccolti durante l’esperimento sociale saranno messi a disposizione degli enti sanitari e politici predisposti ad una valutazione completa che possa finalmente dare la possibilità a tutte le aziende di settore di organizzare una riapertura in sicurezza. Il sindaco di Milano aspetta risposte dal Governo per procedere con le associazioni e con le aziende private alla creazione dell’esperimento sociale che potrebbe una volta per tutte (ri) accendere i riflettori sulla musica.

Presto dettagli.



