Ramy, rischio processo per Fares e il carabiniere: "Omicidio stradale"

L’incidente in cui ha perso la vita Ramy è avvenuto al culmine di un lungo inseguimento, otto chilometri, durato venti minuti e terminato all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta. La moto, inseguita dai carabinieri, ha perso il controllo e si è schiantata. Sempre per quella fuga, nei giorni scorsi Bouzidi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Domenico Romaniello, ingegnere consulente dei pm, nella sua relazione ha fatto presente che quando lo scooter tentò di svoltare a sinistra all'incrocio, sbandò e deviò improvvisamente a destra e il carabiniere dell'ultima macchina inseguitrice se lo trovò in traiettoria, non riuscendo quindi a sterzare né a sinistra né a destra. Il rischio era di travolgere o la moto o un passante. Tentò di frenare, ma per il consulente fu impossibile a quel punto evitare l'urto e lo schianto finale dei due mezzi verso un palo di un semaforo.