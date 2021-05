Coronavirus, prevenire anticipando il rischio: il Webinar di Formasicuro

20 maggio 2021 a

a

a

Prevenire è meglio che curare. Adagio saggio e quanto mai pertinente ai tempi di una pandemia: giunta, si spera, in fase di deciso regresso, ma per la quale risulta necessario usare la massima prudenza in vista dei mesi futuri. Operare strategicamente nell’ottica del medio-lungo termine significa effettuare un’attenta analisi dei rischi connaturati a ciascun aspetto della nostra quotidianità. “La valutazione dei rischi al tempo del Coronavirus: cosa dobbiamo aspettarci? Quali rischi considerare?” sarà per l’appunto il titolo del nuovo webinar organizzato da Formasicuro – Organismo Paritetico Nazionale e da Fonditalia – Fondo Interprofessionale per la formazione continua, in collaborazione con UGL e Federterziario. L’evento, calendarizzato in data Venerdì 21 Maggio dalle 9:00 alle 13:00, verrà come di consueto coordinato da Alessandro Franco, Segretario Generale di FederTerziario.

La scaletta annovera, oltre all’intervento dell’Ingegner Rocco Luigi Sassone, Presidente di Formasicuro nonché Risk Manager, relazioni ricche e variegate. Prenderanno infatti parte al webinar il Dottor Antonio Zuliani, Psicologo dei comportamenti umani e dei processi decisionali in situazioni critiche ed emergenziali; l’Ingegner Francesco Mingolla, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di organizzazioni pubbliche e private e CEO di Polistudio MIA; il Dottor Antonio Tartaglia, della Direzione Tecnica del Progetto TUTTOaNORMA-AGESAN, e infine il Dottor Andrea Galgano, Presidente di FederTerziario Formazione e Direttore Generale della Galgano Training Center.

Il dibattito sarà preceduto dai saluti introduttivi dell’Ingegner Rocco Luigi Sassone, Presidente di Formasicuro, del Presidente di Fonditalia Francesco Franco, di Nicola Patrizi, Presidente di Federterziario e di Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL. Chiuderà i lavori Egidio Sangue, Vicepresidente di Fonditalia e Consigliere di Amministrazione di Formasicuro.

Appuntamento on-line sul sito www.formasicuro.it, previa iscrizione sul medesimo portale: la partecipazione permetterà il conseguimento di un attestato professionale e di 4 ore di crediti formativi per CSP-CSE e RSPP.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.