Jannik Sinner, il blitz spiazza tutti: "È cambiata la partita"

Durante il torneo di Wimbledon, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli hanno raggiunto gli ottavi di finale, segnando un momento storico per il tennis italiano con tre azzurri a questo livello. Dopo la vittoria sul Centrale contro Martinez, Sinner ha ringraziato il pubblico del Royal Box, che includeva campioni olimpici britannici, calciatori come Redknapp, rugbisti come Care e la leggenda Billie Jean King. Più tardi, Sinner si è mescolato tra gli spettatori sul Court 14 per sostenere Sonego, che ha vinto una maratona di oltre cinque ore contro Nishikori. Sonego, ispirato dalla presenza di Sinner in un momento cruciale del terzo set, ha ribaltato la partita dopo essere stato sotto di un break. Sonego, appassionato di musica e autore del singolo Madama mia, ha espresso gioia per il successo collettivo degli italiani, sottolineando l’amicizia con Sinner e Cobolli.