Donnarumma, esplode la bufera. Neuer lo inchioda: "Sapeva di far male"

Il Paris Saint-Germain ha sconfitto il Bayern Monaco, qualificandosi per le semifinali del Mondiale per Club, ma la vittoria è stata offuscata da un grave infortunio subito da Jamal Musiala. Durante la partita, il portiere del PSG, Gianluigi Donnarumma, ha involontariamente travolto l’attaccante del Bayern mentre usciva su un pallone a bordo campo, protetto da un difensore. L’impatto ha causato una frattura scomposta alla gamba di Musiala, che lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo. La gravità dell’infortunio è stata immediatamente evidente: Musiala è rimasto a terra, richiedendo l’intervento dei sanitari e l’uscita in barella.Donnarumma, visibilmente scosso, è scoppiato in lacrime in campo ed è stato fischiato dal pubblico dell’Atlanta Stadium.