Donzelli spiana la sinistra: "Starnuto trasformato in tornado. E loro..."

Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha difeso la solidità del governo Meloni in un’intervista al Corriere della Sera, smontando le polemiche su un emendamento relativo all’aumento dei pedaggi, poi ritirato. Con una metafora efficace, ha paragonato le critiche a uno “starnuto trasformato in un tornado”, sottolineando che si è trattato di una normale dinamica parlamentare.

L’emendamento, nato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e firmato da tutti, è stato ritirato per evitare fraintendimenti, dato che il governo punta a ridurre le tasse, in contrasto con le posizioni della sinistra. Donzelli ha evidenziato l’unità della maggioranza, con una comunicazione costante tra i leader, come Meloni e Salvini, e ha respinto le accuse dell’opposizione di divisioni interne, ricordando le instabilità dei governi precedenti.Sul tema dello ius scholae, proposto da Forza Italia, Donzelli ha ribadito che non è una priorità per gli italiani, come dimostrato da un referendum, e che la legge attuale è adeguata.

Nonostante visioni diverse nella maggioranza, non ci saranno spaccature. Donzelli ha poi celebrato la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, definita un sogno di Giovanni Falcone, approvata per la prima volta dal Parlamento. Sul premierato, ha assicurato che il governo procederà con una legge elettorale equilibrata, con un premio di maggioranza, lasciando agli italiani il giudizio finale.