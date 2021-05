Denise Pipitone, Quarto grado: "Anna Corona e Beppe Della Chiave indagati". Svolta clamorosa dopo 17 anni: chi è l'uomo

22 maggio 2021 a

a

a

Clamorosa nuova svolta sul caso di Denise Pipitone. Venerdì sera a Quarto grado su Rete 4 Gianluigi Nuzzi annuncia che "Anna Corona e Beppe Della Chiave sono indagati", a 16 anni e mezzo dalla misteriosa scomparsa della bimba da Mazara del Vallo. La Corona è l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise e nuovo compagno di Piera Maggio, mamma della bimba. Della Chiave è invece il nipote di Battista Della Chiave, il presunto testimone oculare sordomuto le cui rivelazioni sono tornate d'attualità in queste ultime settimane.



Secondo la trasmissione di Nuzzi, la Procura di Marsala che sta continuando a indagare farà rianalizzare alcune intercettazioni ambientali. "Si indaga per sequestro di persona - spiega la giornalista Ilaria Mura -. Al momento sono indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma ci potrebbero essere nuovi indagati". L'ipotesi, rilanciata con forza dall'avvocato della Maggio Giacomo Frazzitta e dall'ex procuratore Maria Angioni che si occupò del caso nei primi mesi, è quella di un rapimento organizzato dalla "famiglia allargata" che orbitava intorno alla piccola Denise. Battista Della Chiave, oggi non più in vita, aveva confessato di aver visto un uomo con la bimba in un magazzino di via Rieti poco dopo il rapimento. Uomo che poi l'avrebbe imbarcata su un peschereccio. La stessa pm Angioni parlava di un rapimento "in barca a remi", operato da due o più uomini, che avrebbero poi trasferito Denise su una imbarcazione più grande.



Intanto nel pomeriggio di venerdì a Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha lanciato la notizia del ritrovamento di un auto bruciata e abbandonata a Mazara, misteriosamente mai rinvenuta prima, e che potrebbe essere stata utilizzata dai rapitori l'1 settembre 2004. Nessuna conferma al riguardo, ma il sospetto di un altro tassello in questa storia fatta anche di omissioni, depistaggi e buchi nelle indagini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.