Chiara Poggi, il cerchio si stringe: Dna ignoto, 30 persone nel mirino

Il Dna ignoto rilevato nel cavo orale di Chiara Poggi verrà comparato con quello di almeno 30 persone. Tra queste, ci dovrebbe essere anche chi si occupò di riesumare il corpo della ragazza, uccisa nella sua villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007, per prendere le impronte dattiloscopiche. I prelievi per la comparazione dovrebbero essere fatti a tutti quelli che sono entrati in contatto col cadavere.

All'indomani degli esiti delle repliche degli esami sui 5 campioni di quella stoffa effettuati nell'incidente probatorio disposto nella nuova indagine sull'omicidio della 26enne, il passo successivo sarà quello di verificare se si tratta o meno di un "inquinamento". Passo che, in teoria, esula dal quesito relativo agli accertamenti irripetibili disposti dal gip Daniela Garlaschelli, e che dovrebbero essere di competenza della Procura di Pavia che ha indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso con altri. In base alla prima inchiesta, l'unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere è il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. La convinzione degli inquirenti, però, è che sulla scena del delitto quella mattina ci fossero più persone e il Dna ignoto potrebbe dimostrare questa tesi.