Allen "poco disidratato", qualcosa non torna: la bomba del pediatra

Una storia a lieto fine ma che rimane ancora avvolta nel mistero. Come si è salvato il piccolo Allen, sparito per 36 ore? Il bimbo, di cinque anni, si era allontanato dal camping Por la Mar di Latte (Ventimiglia) e dai suoi genitori, che in quel momento stavano montando una tenda. Una scomparsa durata fino a domenica mattina, quando i soccorritori lo hanno rintracciato in un avvallamento del terreno, ancora vivo.

Allen, portato immediatamente in ospedale, sta bene. Eppure ci si chiede cosa sia successo in quelle 36 ore di buio, se Allen sia riuscito a sopravvivere da solo oppure se qualcuno lo abbia aiutato. "Quando è arrivato in ospedale era spaventato, ma in buone condizioni - ha spiega il dottor Diego Minghetti -. Aveva una lieve disidratazione, che abbiamo corretto con un’infusione". Insomma, l'esperto non nasconde di "dubitare che sia rimasto così a lungo senza bere. Difficile pensare che non si sia totalmente idratato e nutrito per tutto questo tempo. Visti gli esami, questa è la mia interpretazione".