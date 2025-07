A1, inferno a Barberino del Mugello: auto contro tir, tre morti e due gravissimi

È di tre morti e due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto tra un autocarro e una vettura intorno alle 14.30 all'interno della galleria di Base sulla A1, in provincia di Firenze, lungo la Variante di Valico. Tra i feriti anche una bambina. A seguito dell'incidente il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso. Aspi segnala una coda di 7 km a partire da Aglio. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Nell'incidente hanno perso la vita tre uomini. Ferita gravemente una donna di 35 anni, trasportata in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso. Sempre con l'elisoccorso portata in ospedale la bambina. I tre uomini deceduti e le due ferite viaggiavano tutti sull'auto coinvolta nello scontro con un autocarro.