Denise Pipitone e il depistaggio, il sospetto del pm sull'ex poliziotto innamorato dell'amica del cuore di Anna Corona

23 maggio 2021 a

a

a

Dietro i depistaggi sul caso di Denise Pipitone, ci sarebbe il rapporto d'amore tra un poliziotto e l'amica del cuore di Anna Corona, come spiega il Corriere della Sera interpretando le parole dell'ex pm di Marsala Maria Angioni, che anche in tv ha lanciato accuse e sospetti specifici e circostanziati: "Allora tutte le persone sottoposte a intercettazioni sapevano di essere sotto controllo. A un certo punto ho fatto finta di smettere di intercettare e poi ho ripreso da capo con forze di polizia diverse". Tradotto: c'era qualcuno che remava contro, contro la verità.

"Ci hanno diffidato". Alberto Matano furioso, intreccio sconcertante: cosa non può mandare in onda sul caso Denise Pipitone



Secondo l'ex procuratore Alberto Di Pisa, "dichiarazioni un po' fantastiche, del tutto prive di fondamento". Uno dei tanti elementi che stanno tornando a galla a 17 anni dalla misteriosa scomparsa della bimba di 4 anni a Mazara del Vallo. Nelle stesse ore, a Quarto grado su Rete 4, Gianluigi Nuzzi ha sganciato la bomba: Anna Corona e un altro uomo sarebero indagati a Marsala. Una notizia che ancora non trova conferme e che è stata accolta male da tutte le parti in causa. "Lo trovo aberrante, anche per gli stessi indagati. Restiamo qui ad attendere che Denise venga riportata a casa", ha commentato mamma Piera Maggio.

"Forse sarà troppo tardi". Denise Pipitone, una drammatica frase sfuggita a mamma Piera





La Corona parla di "un processo mediatico" dopo quello subito dalla figlia maggiore Jessica Pulizzi, già assolta in ogni grado, Anna Corona invece era stata archiviata a suo tempo e dunque, sulla carta, ancora indagabile. "Non presenta nessuno qui, non una carta, non un avviso di garanzia, solo del fango lanciato in diretta tv", si è sfogata con il suo legale, Gioacchino Sbacchi, che sbotta: "Inseguiamo le notizie col telecomando. Un atto certamente collegato alla mia assistita è l'ispezione compiuta nella casa in cui abitava 17 anni fa, alla ricerca di non so cosa. In un garage i carabinieri sollevavano una botola davanti alle telecamere, senza che noi ne sapessimo niente. O meglio apprendendo tutto anche in diretta tv. No, la giustizia non può funzionare così".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.