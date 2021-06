Cashback, il Garante della Privacy lancia l'allarme sull'App Io: i dati "delicati" finiti all'estero

10 giugno 2021 a

Brutte notizie sul fronte della privacy. L'App Io, voluta dal governo di Giuseppe Conte per tracciare le spese degli italiani e ricompensarli con il cashback, è irregolare. La sentenza arriva direttamente dal Garante della Privacy che concede il via libera del Green pass, che al momento però non potrà essere scaricato sull'App Io. "In merito alle app per recuperare il green pass - scrive - il Garante ha autorizzato l’uso dell’App Immuni, ma ha rinviato l’impiego dell’App IO a causa delle criticità riscontrate in merito alla stessa - continua la nota - Nella stessa riunione del Collegio, con distinto provvedimento, l’Autorità, in relazione a criticità di ordine generale sul funzionamento dell’App IO, ha ordinato in via d’urgenza alla società PagoPA di bloccare provvisoriamente alcuni trattamenti di dati effettuati mediante la predetta app che prevedono l’interazione con i servizi di Google e Mixpanel, e che comportano quindi un trasferimento verso Paesi terzi (es. Usa, India, Australia) di dati particolarmente delicati (es. transazioni cashback, strumenti di pagamento, bonus vacanze), effettuato senza che gli utenti ne siano stati adeguatamente informati e abbiano espresso il loro consenso. Profili sui quali l’Autorità aveva già richiamato l’attenzione con diversi provvedimenti del 2020 fornendo peraltro indicazioni per rendere conforme l’uso dell’app alla normativa sulla privacy". Insomma, chissà chi ha in mano le nostre informazioni personali.

Altrettanti dubbi del Garante sono sorti sul cosiddetto certificato vaccinale: chiesta infatti chiarezza "sulle finalità per le quali potrà essere richiesto il green pass che dovranno essere stabilite con una norma di rango primario". Il Green pass, introdotto dal decreto "Riaperture" per consentire gli spostamenti tra Regioni e l’accesso a eventi pubblici e sportivi, è ora previsto, nelle zone gialle, anche per partecipare alle feste in occasione di cerimonie civili e religiose.

