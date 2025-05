Roma, neonato nel tombino: l'orrore della nigeriana

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, la donna - già madre di due bambini - era incinta tra la 25ma e la 26ma settimana, quando è andata a casa di amici in un'abitazione nel comune di Montecompatri (alle porte della Capitale) e nel bagno si è indotta il parto. Ha dato alla luce un bambino, nato vivo, e poi lo ha spinto all'interno del water, facendolo scivolare a forza nelle condutture .

Orrore a Roma , dove una 29enne è stata arrestata dalla Polizia con la pesante accusa di aver ucciso il figlio subito dopo il parto gettandolo in un water. I fatti risalgono allo scorso ottobre, quando la ragazza di origini nigeriane si è recata al Pronto soccorso accusando un malore. I medici si sono subito accorti che aveva appena partorito, ma lei ha negato tutto e ha dato una versione inverosimile, a cui i sanitari non hanno creduto. Avvisate a quel punto le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di Velletri, sono iniziate le indagini della Squadra mobile e del Commissariato di Frascati.

Il corpicino è stato trovato qualche giorno dopo dagli investigatori in un tombino collegato allo scarico dell'abitazione. Grazie all'esame del Dna è stato poi possibile confermare che è stato partorito dalla 29enne. Con questi elementi la Procura di Velletri ha chiesto e ottenuto dal gip del Tribunale di Velletri l'emissione della custodia cautelare in carcere per la donna, eseguita qualche giorno fa dagli agenti della Squadra mobile di Frascati, che dopo alcuni giorni di ricerche hanno trovato la 29enne nella borgata di Finocchio e l'hanno portata a Rebibbia. I due figli della donna sono stati affidati a una parente.