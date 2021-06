Napoli, noto youtuber scompare nel nulla. La sorella denuncia: "Era andato a prendere delle medicine, non è più tornato"

13 giugno 2021 a

È scomparso nel nulla Mr Peto, un noto youtuber con circa 480mila follower. L’allarme è scattato per via dell’appello della sorella, che in un video ha denunciato: “Ciro è sceso di casa circa 5 giorni fa, da lì non è più tornato. Ciro non torna a casa da una settimana. Era sceso per prendere delle medicine per mia sorella che essendo incinta non si sentiva molto bene e da lì non è più tornato”.

A preoccuparsi anche i suoi numerosi fan che non lo hanno più visto attivo sui social. "Se hai avuto qualche problema, sai che la tua famiglia è sempre qui con te - ha detto ancora la sorella rivolgendosi a Ciro - Il suo ultimo video è uscito non appena 48 ore fa, quel video è stato registrato circa una settimana fa, sono stata io a caricarlo. Carico i video settimanali da ormai tantissimo. Speravo le cose si risolvessero ed ho cercato di mantenere l'autonomia del canale come se nulla fosse, ma è arrivata l'ora di fare questa denuncia a tutti voi”.

Alla fine del video poi ha detto: “Provvederemo a fare eventuali denunce alla polizia se capiamo sia il caso, o semplicemente è successo qualcosa che abbia scaturito in lui questa fuga”. Infine l'appello ai followers affinché si facciano vivi nel caso in cui lo incontrino.

