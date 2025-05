L'appello del Papa ai grandi della terra: "Mai più guerra"

Folla di fedeli in piazza San Pietro per il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV che è stato recitato dalla Loggia delle Benedizioni. Oggi è anche il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare, dedicato a bande militari, istituzionali, amatoriali, folkloristiche, di paese, sportive, scolastiche e dei college, nonchè a tutte le categorie afferenti allo spettacolo popolare in tutto il mondo. E in piazza San Pietro e anche in via della Conciliazione si respira un’aria di festa: palloncini, musica, giovani che improvvisano canti. Tante bandiere, tra cui spiccano quelle statunitensi. Sono 100 le bande che hanno sfilato in parata verso il sagrato della Basilica, dove si esibirà anche la banda della Gendarmeria Vaticana. Oltre diecimila gli iscritti all’evento giubilare, provenienti da oltre 90 Paesi. Il Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare coinvolgerà più di 13 mila partecipanti provenienti in gran parte dall’Italia, ma sono presenti anche gruppi numerosi da Stati Uniti, Malta, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Brasile, Messico, Australia, Argentina.

"Cari fratelli e sorelle, buona domenica! – ha detto Papa Leone XIV dalla loggia, accolto dagli applausi dei fedeli – Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua. In questa domenica sempre si proclama nella Messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita”, ha esordito il Papa. Poi l'appello ai grandi della terra: "Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte detto da papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale: mai più la guerra. Pace giusta per l'Ucraina, il cessate il fuoco a GazA e la liberazione degli ostaggi israeliani". Infine gli auguri a tutte le mamme che vengono celebrate oggi in questo giorno di festa dedicato a loro.