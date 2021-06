Denise Pipitone, il dramma di Piera Maggio dalla Sciarelli: "Ho scoperto di essere nonna dalla tv

17 giugno 2021 a

Uno sfogo comprensibile, giusto, quello di Piera Maggio a Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3. Si parla ovviamente del caso di Denise Pipitone e delle recentissime testimonianze secondo cui sarebbe viva e avrebbe addirittura una figlia, tesi sostenuta dall'ex pm che indagava sul caso e che, però, non sembrano trovare riscontri.

"Io capisco la buona fede di tutti però invito alla cautela, alla calma. Cerchiamo di non fare confusione in rete, di fare allarmismi", si è sfogata la Maggio dalla Siarelli. Per poi aggiungere: "Non è bello sentirmi dire in tv che Denise è mamma e io sarei nonna. Chiedo rispetto per noi genitori, non è possibile andare incontro a questo", rimarca.

E ancora: "Non significa che gli avvistamenti non debbano essere segnalati, chiediamo però che prima ci fossero degli accertamenti, di valutare prima se siamo sulla strada giusta. Così creiamo solo confusione. Meno male che abbiamo intrapreso la strada della cautela e della riservatezza, vorrei che questo fosse rispettato anche da altri", conclude Piera Maggio.

A Chi l'ha visto?, inoltre, è stata intervistata Silvana, la donna indicata da Marianna nella descrizione: si tratta di una macedone che vive da molti anni in Italia e che però ha negato qualsasi tipo di coinvolgimento nella vicenda di Denise Pipitone.

