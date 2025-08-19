Fdi picchia duro: "Ecco la notizia che manda in tilt la sinistra"

Mentre l’opposizione continua a criticare, l’Italia cresce, si rafforza e si guadagna il rispetto dei mercati internazionali. I numeri parlano più delle parole”. Il calcolo è stato fatto dalla Banca Mondiale e certifica un evento che non accadeva da ben due decadi in cui Londra primeggiava su Roma. Inflazione, tasso d’immigrazione, cuneo fiscale, fondi del Pnrr e crescita demografica hanno fatto sì che l’Italia dia nuovamente più benessere ad ogni singolo cittadino, più di quelli britannici L’ultima volta che l’Italia aveva alzato la testa era nel 1987, poi il lento declino giunto fino al 2001, quando il nostro Paese è scivolato alle spalle del al Regno Unito per il successivo quarto di secolo. Nel 2024 però, il Pil pro capite dell'Italia è salito a 60.847 dollari (44.835 sterline) contro i 60.620 dollari degli inglesi. Il Telegraph ha subito lanciato il “campanello d’allarme” per il premier Keir Starmer, un segnale da cogliere per una svolta nella politica economica.

Lo scarto demografico, certo, ha avuto un peso determinante, visto che la Gran Bretagna ha visto la sua popolazione aumentare, mentre in Italia il calo demografico è ormai un tema sul tavolo da molti anni. Questo fa sì che la ricchezza per abitante cresca maggiormente, anche a parità di variazioni di Pil. Su Facebook in tanti si complimentano con il governo e con Giorgia Meloni, in particolare un utente che scrive: “Più i sinistri criticano e più l'autorevolezza del governo sale. Parafrasando una vecchia pubblicità, "più lo mandiamo giù (a chiacchiere) e più sale su coi fatti". Il Governo Meloni è formidabile. Le sinistre impazziscono, riempiono le farmacie per acquistare maloox e bromuro. L'italia non è mai stata così apprezzata nel mondo dal punto di vista politico. L'italia, che è sempre stata amata per quello che rappresenta e possiede d'arte e cultura, ma veniva derisa per la politichetta delle sinistre, Oggi nessuno ride più, ma anzi ci ammirano e copiano i migliori provvedimenti di politica interna ed internazionale. Facciamo scuola. Giusto quei quattro preistorici del PD, del m5s e Avs dicono sempre no a tutto perché non conoscono altro che l'insulto, la volgarità e la violenza. Ma gli italiani sanno bene da che parte stare per vivere come Dio comanda. Onore dunque al centrodestra e alla Presidente Giorgia Meloni e lunga vita”.