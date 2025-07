Sempio-Stasi, la tregua è saltata: guerra tra legali, cosa può accadere

L’intesa tra i legali, sempre dichiarata e mai del tutto creduta, è definitivamente naufragata. Se fino a pochi giorni fa si inseguivano dichiarazioni concilianti e toni da club forense, oggi si azzuffano in diretta tivù come duellanti stanchi ma ostinati, pronti a tutto pur di spostare l’ago della bilancia su un caso che, a distanza di quasi vent’anni, continua a scavare nella carne viva della cronaca giudiziaria italiana. È successo lunedì sera, nel corso di “Filorosso” su Rai 3: protagonista ancora una volta il delitto di Garlasco, ma stavolta non in aula, bensì sotto le luci impietose dello studio televisivo. A confrontarsi, o meglio a scornarsi, sono stati Antonio De Rensis, avvocato storico di Alberto Stasi, e Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, il “nuovo indagato” emerso nel faticoso riesame dei reperti e delle piste investigative. I due si erano a lungo sopportati, persino rispettati. Ma ora, dopo le perizie sull’impronta 33 e l’incidente probatorio che ha riaperto spiragli investigativi che si credevano sigillati, lo scontro è aperto. Non solo tecnico, ma personale, pubblico, quasi teatrale. Il legale di Stasi ha accusato il collega di aver lanciato una «bomba piena di fango», salvo poi tentare di smorzare i toni con un’ammissione di nervosismo: «Era rabbia, non me lo aspettavo, soprattutto da chi ho sempre difeso a spada tratta». Ma la pace non dura. De Rensis raccoglie la provocazione con una vena d’ironia al vetriolo: «È stato un atto d’amicizia, ha voluto farmi riposare. Ma temo non ci riuscirà». E poi affonda: la consulenza sull’impronta 33 – che attribuisce a Sempio 15 minuzie compatibili – è il frutto, dice, di «un lavoro lungo e scientificamente solido». Come dire: si può discutere tutto, ma non fingere che non esista. Lovati, visibilmente irritato, non ci sta: «Non si può parlare di catinelle di sudore o di sangue sotto una foto.

E poi: ma lo sapete quanto sudore serve per coprire due centimetri? Non mi frega nulla delle vostre consulenze, non siete nemmeno parte nel processo». De Rensis replica con un mezzo sorriso che copre una fenditura profonda: «Vedremo se non serviamo. Ci sono ipotesi future. E comunque non facciamo proclami: a differenza di chi parla di muffe su Ignoto 3». Sembra una schermaglia semantica, ma è la fotografia cruda di un conflitto che rischia di influenzare non solo l’opinione pubblica, ma anche – di riflesso – l’impianto processuale. La trasmissione, a tratti, sfugge di mano alla conduttrice Manuela Moreno. Lovati rilancia, questa volta toccando un punto dolente: l’ipotesi che Stasi e Sempio siano indagati in concorso, uno scenario che definisce «assurdo, da manicomio giudiziario». E rincara: «Se ci fosse un pm davvero sveglio direbbe: siete voi due. E buonanotte». Un’accusa pesantissima, che implica non solo la doppia colpevolezza, ma anche la complicità di un sistema che – a suo dire – si regge su un’ipotesi investigativa «finta, assurda, processualmente sgangherata».

