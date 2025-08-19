L’omaggio a Baudo fa volare la Rai

Vi proponiamo Tele...Raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Techetechetè - Rai 1) Successone in access prime time per Techetechetè – Incredibilmente Pippo in onda su Rai 1. Tre milioni di spettatori e 21.1% di share. Pescando fra i tesori custoditi nelle Teche Rai, Mamma Rai ha condiviso alcuni dei momenti più mediaticamente identitari della carriera di Superpippo: il duetto con Modugno a Spacca 15, l’intervista di Maurizio Costanzo durante Bontà Loro del 1975 e spezzoni dei programmi cult Fantastico 5, Canzonissima e Domenica In, momenti che hanno coinciso con picchi di share superiori al 24%. Ma tutta la programmazione Rai della giornata di domenica dedicata a Super Pippo ha avuto riscontri positivi . Fin dal mattino, lo “Speciale Tg1 - Addio a Pippo Baudo” è volato al 27.3%; nel pomeriggio “Estate in Diretta- Per Sempre, Pippo Baudo” al 17.8%, oltre alla prima tv con la replica di Papaveri e papere che ha raggiunto 1 milione e mezzo di telespettatori. Ma non è finita qui. “Blob – PippoCiao” su Rai 3 ha segnato il 5.2%, mente l’ intervista di Pierluigi Diaco al presentatore siciliano, in seconda serata su Rai 1, l’ 11.3%.