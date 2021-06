Ardea, la rivelazione sul killer: "Prendeva degli integratori per dimagrire, poi sono cominciate le stranezze"

19 giugno 2021 a

"Come madre e moglie sono profondamente addolorata e sconvolta per il gesto folle, efferato e violento di mio figlio, davanti al quale non mi do pace né ragione, come voi": inizia così la lettera della madre del killer di Ardea, Andrea Pignani, che domenica scorsa ha sparato e ucciso due fratellini di 5 e 10 anni e un anziano signore intervenuto per difenderli. Poi si è barricato in casa e si è suicidato. Nella lettera, la signora si rivolge ai genitori dei due bambini e ai parenti del 74enne eroe: "Il gesto insano che ha provocato la morte di Salvatore, Daniel e David, anime innocenti, ha gettato nel dolore e nella disperazione le vostre famiglie e la mia. Come si può arrivare a tanta ferocia?".

"Il gesto di mio figlio non può essere giustificato in alcun modo. Mi sento impotente davanti alla vostra tragedia e so che non ci sono parole giuste - ha continuato la madre dell'assassino -. Ci sono cose che il tempo non può accomodare, ferite talmente profonde che lasciano il segno e ti cambiano la vita inesorabilmente, perché indietro non si torna". La donna poi ha rivelato al Corriere della Sera quali siano stati gli ultimi momenti col figlio prima che uscisse di casa per uccidere: "Domenica mattina, verso le 11, quando l’ho visto uscire, gli ho chiesto: 'dove vai?' Lui mi ha risposto tranquillo: 'Vado a fare una passeggiata'. Ma io avevo notato che s’era messo i guanti, la felpa, il cappuccio, nonostante

fosse una giornata calda di sole. Però, a 35 anni, non gli potevo mica dire: 'ma dove esci conciato così?' Anche per non irritarlo: lui prendeva sempre le goccine per dormire, dormiva poco".

Prima di morire, poi, Pignani aveva programmato dei messaggi. Uno alla madre alle 17: "Quando leggerai questo messaggio, io sarò già morto. Andrea". E l'altro alle 18 alla ex fidanzata messicana, con cui la relazione era finita ad aprile scorso. Per piacere a lei, 5 anni fa, iniziò una dieta per dimagrire, prendendo integratori. Ed è lì - spiega il Corriere - che cominciarono le stranezze.

