Firenze, "ci siamo svegliati e non era a letto": giallo e paura, bimbo di due anni sparito nel nulla

“Questa mattina ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato nel letto”. Giallo a Firenze, dove due genitori hanno scoperto che loro figlio di poco meno di due anni è scomparso in maniera a dir poco misteriosa. Immediata la denuncia ai carabinieri, che in mattinata hanno fatto scattare le ricerche. Il bimbo potrebbe essersi allontanato da solo: è questa una delle prime ipotesi prese in considerazione, dato che la famiglia vive piuttosto isolata.

Si tratta infatti della zona di Campanara (territorio comunale di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze), a ottocento metri di quota e al confine con l’Emilia Romagna: si cerca in tutte le direzioni, soprattutto nella boscaglia. Come accade in queste situazioni, carabinieri e vigili del fuoco hanno messo in azione l’unità di comando locale. Con loro anche la protezione civile e il soccorso alpino: il piano di ricerche viene coordinato dalla prefettura e prevede anche l’utilizzo dei droni e di alcune unità cinofile.

“Non lo abbiamo più trovato nel letto”, avrebbero dichiarato i genitori ai carabinieri, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione. Si cerca quindi di capire cosa potrebbe essere successo nel cuore della notte: remota l’ipotesi di rapimento, dato che la zona sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata ed è abitata da una comunità molto ristretta.

