Chi l'ha visto, ricordate Marina Castangia? Sparita nel nulla da mesi, poi arriva la Scairelli: una testimonianza-bomba. E adesso?

Ve la ricordate Marina Castangia? Lo scorso 8 marzo si era allontanata da casa, per poi tornare ai primi di maggio, prendere alcuni vestiti e sparire una seconda volta. Questo almeno quanto raccontato e sempre ribadito dal compagno, Antonio Demelas, 69 anni. Per gli inquirenti, potrebbe essere morta. Ma ora sulla vicenda piomba Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli in onda su Rai 3, con una testimonianza che potrebbe ribaltare il quadro.

Nel giorno in cui Marina sarebbe tornata in paese a maggio, nessuno la vide. Nei mesi successivi non ci fu alcuna segnalazione, eccezion fatta per quella di una donna in tabaccheria: in seguito però le verifiche delle forze dell'ordine accertarono che non si trattava della Castangia.

Ma ora, spiega Chi l'ha visto?, la procura ha diffuso la notizia di una nuova segnalazione, in questo caso ritenuta credibile. Ad affermare di aver visto Marina Castangia una signora che la conosceva e che la avrebbe vista in una farmacia. Interpellato da Rai 3, il procuratore di Oristano, Ezio Domenico Basso, ha dichiarato: "C’è questo elemento nuovo, emerso negli ultimi giorni, di una testimonianza di una signora della zona che riferisce agli inquirenti di aver visto Marina il giorno 8 maggio, di fronte a una farmacia".

E ancora, Basso ha aggiunto: "La signora conosceva la Castangia già da prima, ma non abbiamo la certezza che sia davvero lei". E perché la signora non si è esposta prima? "Non pensava che fosse importante venirlo a dire anche se sapeva della sua scomparsa", ha rimarcato il magistrato. Quindi la testimonianza della farmacista, raggiunta sempre da Chi l'ha visto: "Non c’ero io quel giorno, c’era mio padre ma non l’ha riconosciuta, comunque non era una nostra cliente abituale". Il mistero, insomma, continua. E il sospetto, e la speranza, è che davvero Marina possa essere ancora viva.

