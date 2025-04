Il 25 aprile non sfonda in tv

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (MasterChef) Piccolo miracolo Auditel: la 13esima edizione di MasterChef, per la prima volta in chiaro su Tv8, nel primo episodio ha totalizzato 1.000 spettatori in più della prima serata di Rai 3 dedicata al 25 aprile, che ha ottenuto però uno share maggiore. Lo show di Sky è un format dai grandi investimenti ed è ora punto di forza del palinsesto di Tv8, colpiscono però le 610mila teste e i picchi di share al 6%. Evidentemente il ricordo della Liberazione con partigiani, resistenti e big come Vinicio Capossela che cantano Bella Ciao, ha perso appeal: il pubblico della commemorazione affidata a Marco Damilano è per lo più over 65.

MasterChefinvece, con un linguaggio moderno, ragazzi aspiranti chef, puntate come quella di venerdì in cui in Val di Chiana si cucinano piatti tradizionali mixati ad ananas e frutti rossi, è riuscito a coinvolgere un target che non ne può più di certa retorica antifascista. Lungi da noi sminuire il 25 aprile, salta però all’occhio che nella rete Rai più identitaria della sinistra, perfino i senior siano rimasti poco tiepidamente coinvolti.