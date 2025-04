Meteo-follie del 1° maggio: dove si "vola" sopra i 30 gradi

Sarà un Primo maggio di sole, e un ponte "estivo" quello di questo fine settimana. Le previsioni meteo parlano chiaro: dopo un aprile piovoso, l'anticiclone africano porterà a crescere le temperature praticamente su tutto il territorio nazionale, fino a toccare picchi ben oltre i 30 gradi in varie regioni, soprattutto al Sud. Sabato si dovrebbero segnare i 34 gradi a Siracusa, i 31 a Catania, i 30 a Foggia e nelle zone interne del Cagliaritano. Da segnalare anche i possibili 30 gradi venerdì a Bolzano e i 27-28 gradi nella Pianura Padana. Per tornare a medie un po' più primaverili, basterà attendere domenica quando si registrerà un sensibile calo termico.

Riflettori puntati su giovedì 1 maggio: secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare a Nord sarà cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti, nelle ore centrali della giornata, sui rilievi alpini e prealpini orientali associati a deboli rovesci. Qualche annuvolamento pomeridiano si avrà anche nelle zone interne della Liguria.

Al Centro e sulla Sardegna tempo bello e soleggiato su tutte le regioni. Durante il pomeriggio qualche annuvolamento interesserà il basso Lazio.Sud e Sicilia: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali salvo delle nubi basse che interesseranno le zone tirreniche della Calabria.

Per quanto riguarda la colonnina delle temperature, minime in leggera diminuzione su Romagna e Marche; in lieve aumento su alpi e prealpi, Lazio, Sardegna e Calabria, stazionarie sulle restanti regioni; le massime subiranno un lieve aumento su Emilia Romagna, appennino settentrionale, alpi centroccidentali, Lazio, coste ioniche e isole maggiori, invariate sul restante territorio.Venti: moderati di maestrale con locali rinforzi su Puglia e Calabria ionica; deboli o moderati da sud-est sul settore meridionale della Sardegna. Deboli di direzione variabile sul resto del territorio.Mari: da molto mosso a mosso il canale di Sardegna; mossi l'Adriatico meridionale, il mar Ionio e il mare di Sardegna. Calmi o poco mossi i restanti bacini.