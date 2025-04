Catania, lancia la figlia di 7 mesi dal balcone: morta sul colpo

Orrore a Catania, dove una neonata è morta sul colpo lanciata con ogni probabilità dalla mamma dal balcone. La piccola, di soli sette mesi, è morta dopo essere stata lanciata da un balcone a Misterbianco. La bimba, caduta sulla strada, è stata soccorsa prima dai passanti e poi dai sanitari del 118, ma non è sopravvissuta alle lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato la madre, una 40enne che sembra aver avuto problemi di depressione, e l'hanno portata in caserma. La casa, situata in via Marchese 93/A, e la zona sono state interdette e sono al lavoro gli specialisti della scientifica per i rilievi. Gli inquirenti stanno ascoltando anche i testimoni e i vicini di casa per capire cosa sia successo. Sul posto si sta recando anche il sostituto procuratore di turno della procura di Catania. Nel frattempo un'altra ambulanza ha preso in carico il padre della piccola che ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato portato anche lui in ospedale a Catania. Stando all'Adnkronos, la vittima - M.R.G., era nata lo scorso settembre. Era la secondogenita di una coppia. Da quanto si apprende la madre in passato era stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio era in amministrazione di sostegno ed era seguita dal dipartimento di salute mentale dell'Asp di Catania.

Notizia in aggiornamento