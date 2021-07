Passo di Monte Croce Carnico, la tragedia: morto il medico-blogger Giovanni Cattaino, "fatalità tremenda"

12 luglio 2021 a

Tragedia in montagna, dove nella mattinata dell'11 luglio ha perso la vita Giovanni Cattaino. L'uomo, un medico di Tolmezzo (Friuli-Venezia Giulia) noto nel mondo per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per documentare tutte le avventure nel blog Calcarea, ha perso la vita cadendo dalla ferrata Oberst Gressel a Passo di Monte Croce Carnico. Il 66enne era in compagnia di un'amica e aveva appena concluso la ferrata, a quota 1640 metri, quando si è slegato dal cavo di sicurezza. Qui il dramma: Giovanni ha perso aderenza dal suolo a causa della pioggia, scivolando da trenta metri più sotto. A nulla sono serviti i soccorsi arrivati in elicottero, per Cattaino non c'è stato nulla da fare. L'amica è ancora sotto-choc e come lei chi ha assistito alla scena.

Sconvolto anche Alessandro Benzoni, il presidente della sezione di Tolmezzo del Cai (Club alpino italiano): "Lui era il maestro della prudenza, un punto di riferimento, la prima persona che aveva conosciuto quando aveva cominciato ad arrampicare. Giovanni era iscritto al Cai ed era stato membro del Consiglio direttivo per tre anni negli anni Novanta. Era un’anima della sezione con la sua incessante attività di sistemazione delle falesie".

Insomma, un esperto, come lo ricordano anche i fratelli: "Era sempre stato un grande sportivo - ha confermato la sorella Francesca -, sciava, andava in bicicletta e poi ovviamente arrampicava. Eravamo molto uniti e condividevamo la passione per la montagna. L’ultima volta l’aveva incontrato sabato. Non si fermava mai. Ultimamente faceva il volontario in ospedale per aiutare i colleghi dopo il duro periodo del Covid e in passato aveva fatto volontario in Guinea e in Bosnia". A farle eco il fratello Giacomo: "È stata una fatalità tremenda perché lui è sempre stato tanto attento". Una scomparsa che ha turbato tutta la comunità dove Cattaino era conosciuto e stimato.

