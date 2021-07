Variante Delta, focolai a Euro 2020 e Mykonos: in ospedale soprattutto ragazzi non vaccinati

20 luglio 2021 a

a

a

L'aumento dei contagi in Europa e nel mondo è da ricondurre alla diffusione sempre più massiccia della variante Delta. E sono soprattutto i giovani a pagarne le conseguenze: il Pronto soccorso dell'Ospedale Cotugno di Napoli ne sta accogliendo parecchi. Gli ultimi ricoverati, come riporta il Corriere della Sera, sono per lo più ragazzi che hanno soggiornato a Londra durante la fase finale degli Europei. Tra di loro c'è perfino un caso di polmonite interstiziale bilaterale.

"Vaccino obbligatorio, la Costituzione lo prevede". Covid, c'è una lettera sulla scrivania di Draghi: variante Delta, caso politico nel governo

Gli altri ragazzi ricoverati provengono invece da una settimana di vacanza a Mykonos, una delle mete più gettonate dell'estate, dove però adesso sono stati imposti il coprifuoco notturno e il divieto di musica in bar, ristoranti e locali proprio per fermare la diffusione del Coronavirus. Oltre il 90 per cento dei ragazzi contagiati - fa sapere sempre l'ospedale di Napoli - non si era sottoposto alla vaccinazione.

"Siamo già entrati nella quarta ondata". Coronavirus, pieno dramma a metà luglio: l'incubo francese in arrivo in Italia?

Per quanto riguarda gli altri ricoverati, invece, il 60% è composto da chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti-Covid. Mentre la parte restante è composta soprattutto da over 60 in attesa della seconda dose. Proprio le condizioni di questi ultimi preoccupano maggiormente i sanitari. Dall'osservatorio del Cotugno, insomma, emerge un quadro nitido dell'andamento dei ricoveri nella città di Napoli.

"Come ho convinto una 59enne a vaccinarsi". Prof Remuzzi, la terribile verità su vaccini e Variante Delta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.