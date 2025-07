Napoli, 78enne dice "no" al lavavetri straniero: assalito e aggredito

Storia di ordinaria follia a Napoli. In via Vespucci, all'angolo con via Toscano, un signore è stato colpito da un lavavetri. Il motivo? Ha detto di "no". A essere arrestato è un 23enne del Ghana. Quest'ultimo ha premuto il pulsante di prenotazione pedonale e ha atteso il rosso. Poi si è avvicinato alle auto ferme proponendo il lavaggio del parabrezza. Il primo in fila al semaforo era un 78enne.

Col dito il signore ha fatto segno di non avere bisogno di pulizia, poi ha attivato i tergicristalli per limitare l'insistenza di quel giovane armato di spazzola. Ma niente, il lavavetri ha insistito tanto che il 78enne è stato costretto ad abbassare il finestrino per ribadire a voce il "no". Da qui la reazione del ghanese. Il 23enne si è armato e ha stretto con forza il manico della spazzola per colpire l'anziano: 10 i giorni di prognosi a tradurre le lesioni subite.