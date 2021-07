Positano, uno gira a 4 zampe e l'altro lo tiene al guinzaglio: pratica sadomaso fra due uomini, turisti sconcertati

25 luglio 2021 a

Una scena piuttosto singolare quella cui hanno assistito abitanti e turisti a Positano: un uomo giovane a torso nudo che cammina velocemente a quattro zampe, con tanto di collare e guinzaglio lungo una delle vie più note e pittoresche della zona. L’episodio è stato ovviamente filmato e il video è diventato virale sul web.

A tenere il giovane al guinzaglio a mo’ di cane è un altro giovane uomo in polo, pantaloncini e cappello. Nel filmato si nota che i due – probabilmente turisti - si muovono senza alcun tipo di imbarazzo tra lo stupore e lo sconcerto dei numerosi passanti. Secondo i più esperti, la coppia avrebbe messo in atto una pratica sadomaso e “kinky” (stravagante) chiamata “petplay”, che letteralmente si traduce con “il gioco degli animali”: si tratterebbe di una sorta di gioco di ruolo in cui almeno un partecipante recita la parte di un animale non umano.

Secondo altri, invece, si sarebbe trattato solo di una burla o di un “esperimento sociale”. Positano, d’altronde, è abituata da sempre alle eccentricità di molti suoi illustri ospiti appartenenti al jet-set. Pochi, insomma, si sarebbero scandalizzati. Piuttosto – come riporta il Corriere del Mezzogiorno - alcuni hanno approfittato per giocare un terno al lotto: 22 i pazzi, 32 il cane e 57 farsi largo tra la folla.

