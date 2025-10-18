Affari Tuoi, occhio al compagno di Chiara: è subito polemica

Altro sabato, altra puntata di Affari Tuoi. Ed ecco che su Rai 1 non manca la polemica. Questa volta oggetto dei dibattiti sollevati dai telespettatori del programma di Stefano De Martino è il compagno della concorrente. A giocare nella puntata del 18 ottobre è Chiara per la Toscana. La ragazza di professione ha un'enoteca e cioccolateria di famiglia.

Originaria della provincia di Firenze, precisamente Sesto Fiorentino, Chiara Gensini è accompagnata dal fidanzato Enrico, consulente bancario di 31 anni. I due si sono conosciuti in un locale e la coppia gioca con il pacco numero 7. Proprio Enrico è però finito nel mirino dei social. "Lui mi pare proprio un 'rosicone'", scrive qualcuno.