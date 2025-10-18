Affari Tuoi, occhio al compagno di Chiara: è subito polemica

Altro sabato, altra puntata di Affari Tuoi. Ed ecco che su Rai 1 non manca la polemica. Questa volta oggetto dei dibattiti sollevati dai telespettatori del programma di Stefano De Martino è il compagno della concorrente. A giocare nella puntata del 18 ottobre è Chiara per la Toscana. La ragazza di professione ha un'enoteca e cioccolateria di famiglia.
Originaria della provincia di Firenze, precisamente Sesto Fiorentino, Chiara Gensini è accompagnata dal fidanzato Enrico, consulente bancario di 31 anni. I due si sono conosciuti in un locale e la coppia gioca con il pacco numero 7. Proprio Enrico è però finito nel mirino dei social. "Lui mi pare proprio un 'rosicone'", scrive qualcuno.
E ancora: "Qui finisce male...", "La coppia scoppia ora", "La spocchia del compagno fa provincia a parte che fastidio toglietemelo da davanti". Insomma, Enrico non è andato giù a molti telespettatori. Soprattutto quando la partita ha iniziato a voltare le spalle ai tuoi giocatori. Intanto a raccogliere solo consensi è Herbert Ballerina. Il comico e attore italiano è da settimane una presenza fissa del programma conquistando tutto il pubblico.
la spocchia del compagno fa provincia a parte che fastidio toglietemelo davanti #affarituoi pic.twitter.com/ZDWgE7gLaa— Francesca (@_cielodiperle) October 18, 2025