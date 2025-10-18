Libero logo
Maurizio Landini
Pace a Gaza
Francesca Albanese
Garlasco

Campania, fuga dal sistema De Luca: in quanti passano a FI

di
Libero logo
sabato 18 ottobre 2025
Campania, fuga dal sistema De Luca: in quanti passano a FI

(LaPresse)

1' di lettura

In Campania il centrodestra, col candidato Edmondo Cirielli, ci crede, nonostante parta sfavorita nella partita delle regionali di fine novembre. L'aspirante governatore da battere è l'ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra. A far ben sperare Cirielli e la destra sono i 21 sindaci e gli oltre 100 amministratori locali che hanno mollato il sistema De Luca (attuale presidente di Regione, ndr) per passare tra gli azzurri di Forza Italia, il partito guidato da Antonio Tajani.

Oggi a Caserta i nuovi membri saranno presentati durante una kermesse cui parteciperanno il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri e il vicesegretario azzurro Benigni, Intanto Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia voluto in campo da Giorgia Meloni, si è detto ottimista: "La partita in Campania è aperta. I sondaggi mi danno al 47 per cento".

De Luca spiana Schlein e Fico: "Il tempo delle scemenze è finito"

"La nostra lista è un'offerta a coloro che non si riconoscono nei candidati in campo". Detta cos&ig...

"Abbiamo liste competitive, credibili e idee chiare: non a caso il nostro partito si conferma attrattivo per sindaci, consiglieri comunali, presidenti di Comunità Montane e consiglieri regionali", ha commentato da Avellino Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a margine della presentazione del libro "Governare le fragilità" firmato da Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella. Sulla candidatura in una lista civica dell'ex sindaco di Avellino. Gianluca Festa, a sostegno di Cirielli, Martusciello ha ribadito che "sarebbe stato meglio se fosse stato candidato in una lista di partito", precisando subito dopo che "Festa non sarà il nostro candidato alle comunali di Avellino della prossima primavera".

Campania, Edmondo Cirielli straccia Roberto Fico: la sentenza-social

Si avvicinano le elezioni regionali in Campania, dove il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli sfiderà quell...

Vince sempre Meloni Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Chi sale, chi scende Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

Il peso dei grillini Toscana, Schlein esulta per Giani? Ma il Pd in Toscana perde un terzo dei seggi

tag
campania
regionali
edmondo cirielli
forza italia
roberto fico
vincenzo de luca

Vince sempre Meloni Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Chi sale, chi scende Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

Il peso dei grillini Toscana, Schlein esulta per Giani? Ma il Pd in Toscana perde un terzo dei seggi

ti potrebbero interessare

1221x783

Otto e Mezzo, il sondaggio che Lilli Gruber non avrebbe voluto leggere: dove vola FdI

Redazione
417x236

Sondaggio Porta a Porta, balzo clamoroso di FdI: il distacco con il Pd è siderale

Redazione
3072x2047

Toscana, Schlein esulta per Giani? Ma il Pd in Toscana perde un terzo dei seggi

Redazione
3072x2044

Toscana, primo segnale dalle urne: boom di affluenza a Pistoia

Elisa Calessi