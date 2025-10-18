Campania, fuga dal sistema De Luca: in quanti passano a FI

In Campania il centrodestra, col candidato Edmondo Cirielli, ci crede, nonostante parta sfavorita nella partita delle regionali di fine novembre. L'aspirante governatore da battere è l'ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra. A far ben sperare Cirielli e la destra sono i 21 sindaci e gli oltre 100 amministratori locali che hanno mollato il sistema De Luca (attuale presidente di Regione, ndr) per passare tra gli azzurri di Forza Italia, il partito guidato da Antonio Tajani.
Oggi a Caserta i nuovi membri saranno presentati durante una kermesse cui parteciperanno il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri e il vicesegretario azzurro Benigni, Intanto Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia voluto in campo da Giorgia Meloni, si è detto ottimista: "La partita in Campania è aperta. I sondaggi mi danno al 47 per cento".
"Abbiamo liste competitive, credibili e idee chiare: non a caso il nostro partito si conferma attrattivo per sindaci, consiglieri comunali, presidenti di Comunità Montane e consiglieri regionali", ha commentato da Avellino Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a margine della presentazione del libro "Governare le fragilità" firmato da Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella. Sulla candidatura in una lista civica dell'ex sindaco di Avellino. Gianluca Festa, a sostegno di Cirielli, Martusciello ha ribadito che "sarebbe stato meglio se fosse stato candidato in una lista di partito", precisando subito dopo che "Festa non sarà il nostro candidato alle comunali di Avellino della prossima primavera".