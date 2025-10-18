Campania, fuga dal sistema De Luca: in quanti passano a FI

In Campania il centrodestra, col candidato Edmondo Cirielli, ci crede, nonostante parta sfavorita nella partita delle regionali di fine novembre. L'aspirante governatore da battere è l'ex presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto dal centrosinistra. A far ben sperare Cirielli e la destra sono i 21 sindaci e gli oltre 100 amministratori locali che hanno mollato il sistema De Luca (attuale presidente di Regione, ndr) per passare tra gli azzurri di Forza Italia, il partito guidato da Antonio Tajani.

Oggi a Caserta i nuovi membri saranno presentati durante una kermesse cui parteciperanno il capogruppo di Fi al Senato Maurizio Gasparri e il vicesegretario azzurro Benigni, Intanto Cirielli, esponente di Fratelli d'Italia voluto in campo da Giorgia Meloni, si è detto ottimista: "La partita in Campania è aperta. I sondaggi mi danno al 47 per cento".