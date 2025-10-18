Marco Simoncelli, il retroscena del medico Costa: "Cosa vidi quando aprì la bara"

Difficile dimenticare la morte di Marco Simoncelli. Anche Claudio Costa, medico volto della Motogp, ricorda quel drammatico giorno del 2011 quando il campione perse la vita sul circuito di Sepang. E di quel drammatico giorno ha un rimpianto: "Sulla griglia di partenza Marco aveva in testa un asciugamano al contrario. Il padre lo bruciò, considerandolo un segnale sfavorevole", svela ai microfoni del podcast The BSMT.

E aggiunge: "Se fossi stato presente e avessi visto quell'asciugamano, gli avrei detto che gli dei quel giorno non lo avrebbero aiutato a vincere ma che, allo stesso tempo, avrebbe trionfato il weekend seguente a Valencia". La superstizione per lui non è una debolezza, semmai un pregio. "Ti dà l'illusione di poter controllare una realtà che non è sempre favorevole all'uomo".