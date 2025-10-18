Reazione a Catena, "merita la squalifica": cosa è successo, è bufera

Le Tre Stagioni tornano a Reazione a Catena. Dopo la vittoria da 76500 euro, Egle, Chiara e Raffaella si sono ripresentate al programma di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Questa volta a sfidarle sono stati i Penne e Pennelli. Durante la puntata un dettaglio però non è passato inosservato. In molti hanno notato le difficoltà degli sfidanti. Ed ecco che su X i telespettatori si sono scatenati. "Per me se non riconosci non sono una signora meriti di essere squalificato e basta", "Mamma mia ma trovano sempre gente più scarsa di loro", "Comunque ste 3 sono scarse. Il problema è che incontrano 3 ancora più scarsi", "Gli sfidanti di oggi sono in trasmissione solo per dire 'la passiamo'", "Praticamente gli sfidanti potevano chiamarsi 'La passiamo'". Insomma, a detta del pubblico gli sfidanti non sarebbero degli avversari difficili da battere.