Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria, sottoscritto il Protocollo d'intesa contro abusivismo e movida selvaggia

10 agosto 2021 a

a

a

Il requisito necessario e fondamentale per “fare” è “voler fare” qualcosa. Volontà, ottimismo, strenua difesa dei propri valori e delle proprie istanze possono condurre – e anzi conducono – a risultati significativi. È il caso del comparto Sicurezza privata, piegato e piagato da un’anno e mezzo di blocchi, le cui competenze e la cui professionalità non solo vanno impiegate ma, prima di tutto, riconosciute.

In questo senso l’A.I.S.S. (Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria) si batte ormai da tempo affinchè le prerogative delle Agenzie di Sicurezza (in possesso di apposite licenze di Polizia) e degli Addetti che vi operano siano riconosciute, contro la logica del facile qualunquismo che ha visto negli ultimi due anni proliferare improvvisati volontari (sprovvisti di requisiti e competenze specifiche). L’obiettivo però è anche quello di creare sinergie positive con il territorio, andando a intervenire sulle maggiori criticità che attanagliano i Cittadini.

Si muove in questo senso l’importante Protocollo di Intesa sottoscritto la settimana scorsa in Prefettura a Milano, il cui obiettivo è quello di contenere la movida selvaggia. Il Protocollo è stato per l’appunto concordato nell’ambito della collaborazione attivata dalla Prefettura di Milano tra il Comune di Milano, l’ATS Azienda di Tutela Salute della Città Metropolitana di Milano, l’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’EPAM (Associazione Provinciale Milanese Pubblici Esercizi – Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia – Milano, Lodi, Monza e Brianza), Confesercenti Milano e l’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria.

Secondo il Presidente di A.I.S.S., Dottor Franco Cecconi, il documento pone fine al dilagante abusivismo che flagella oramai da anni il settore a causa delle modifiche al decreto Gabrielli. L’Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria (A.I.S.S.) promuove, in adesione all’accordo, specifiche convenzioni per l’impiego di operatori della sicurezza privata, favorendo l’individuazione di un coordinatore per ciascuna zona della movida, con il ruolo di interfaccia privilegiato con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine. La Prefettura di Milano assicura il supporto delle Forze dell’Ordine per espletare servizi dedicati nelle zone oggetto di intervento, secondo l’orientamento disposto in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Ancora la Prefettura coordinerà il Tavolo inter-istituzionale, verificando l’attuazione degli impegni assunti e le valutazioni del Gruppo di Lavoro coordinato dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, la quale curerà il progetto scientifico dell’iniziativa.

Se ne parlerà quest’oggi durante ALTO MARE, il programma di approfondimento politico e socio-economico ideato e condotto da SARA GARINO su RPL – La Tua Radio (Radio Padania), dalle 12:00 alle 13:00. Per discutere l’argomento interverranno il Direttore Editoriale di LIBERO, VITTORIO FELTRI nonché proprio il Presidente Nazionale di A.I.S.S., FRANCO CECCONI. La diretta sarà visibile sul sito www.radiorpl.it , sul canale 740 del Digitale Terrestre, in radio DAB e sui canali Facebook e YouTube di RPL-La Tua Radio. Un primo importante passo, quello del protocollo d’intesa appena siglato: per tornare finalmente ad affermare il Bene Primario della Sicurezza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.