Viterbo, due morti ma il rave clandestino va avanti. Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "Lamorgese dove sei?"

Il rave clandestino organizzato a Valentano, borgo in provincia di Viterbo, va avanti ormai da cinque giorni. Nessuno sembra essere in grado di fermare una festa non autorizzata cui stanno partecipando da giorni circa 10mila giovani da tutta Europa. Pare, infatti, che non si sia trovato un accordo tra i promotori del party illegale e le forze dell'ordine locali per mettere fine all'evento. Il timore è che il rave possa portare ad un focolaio Covid senza precedenti.

A quanto pare, neanche due decessi sono riusciti a porre un freno. Nel corso del rave, infatti, è morto un ragazzo di 24 anni, il cui corpo è stato ritrovato in un lago non distante dal party. E ci sarebbe poi un'altra vittima, di cui però non si sa molto. Qualcuno parla di overdose, qualcun altro di un infarto sotto cassa. La questura per ora ha smentito. Sarebbero confermate, invece, come riporta Repubblica, due denunce per violenza sessuale. Mentre il numero dei ragazzi in coma etilico è salito a tre. Gli ingressi alla tenuta sono controllati notte e giorno da Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia, anche se entrare nell'area della festa non è poi così difficile. La zona è vasta e c'è la possibilità di accedervi a piedi, tra la vegetazione. Auto, camper e mezzi pesanti - come scrive il Messaggero - sono parcheggiati lì alla rinfusa.

Contro questa festa clandestina si è fatta sentire Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia: "Sono 5 giorni che va avanti il rave party di Mezzano tra droga, alcol e illegalità. Nonostante sia anche morto un ventiquattrenne, nessuno è ancora intervenuto a sgomberare il campo. Lamorgese, ma dove sei?". Dello stesso tenore il commento di Matteo Salvini: "Nonostante un morto, l’appello di sindaco e cittadini e i rischi enormi per la sicurezza e la salute, da giorni migliaia di persone restano assembrate senza autorizzazione per un rave nel Viterbese: è uno schiaffo al buonsenso e agli italiani che rispettano le regole eppure il Viminale è immobile. La Lega presenterà una interrogazione. Lamorgese cosa dirà questa volta? Che il dossier è sul tavolo di Draghi o che si aspetta un aiuto dall’Europa?".

