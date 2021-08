Paolo Fonsatti, ex militare dell'esercito accoltellato in casa: con lui il nipote, è giallo a Oristano

18 agosto 2021 a

Giallo ad Oristano, comune della Sardegna. Più precisamente ad Arborea, in località S’Ungroni, un ex militare dell’esercito è stato trovato morto in casa. Si tratta di Paolo Fonsatti, 70 anni, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto vittima di un tentativo di rapina. Coinvolto anche il nipote, che è stato ferito in maniera lieve e adesso si trova ricoverato in ospedale, dove è stato ascoltato come testimone dalle forze dell’ordine.

Si parla di giallo ad Oristano perché è tutto da chiarire quanto accaduto all’interno della casa in cui si trovava l’ex militare Fonsatti e suo nipote. Quest’ultimo avrebbe raccontato ai carabinieri di un’aggressione con lo scopo di mettere a segno una rapina. Sul posto si trovano i carabinieri e il procuratore di Oristano, Enzo Domenico Basso: sono attesi anche gli specialisti del Ris di Cagliari.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, Paolo Fonsatti sarebbe stato ucciso nella sua abitazione con diverse coltellate, mentre il nipote è ricoverato in ospedale a Oristano in codice verde: il suo racconto è al vaglio degli inquirenti. Secondo la sua versione dei fatti, lui e lo zio sarebbero stati sorpresi all’interno della casa da alcuni rapinatori con il volto scoperto.

