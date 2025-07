Meteo Giuliacci: Arrivano i nubifragi, ecco dove e quando

L’Italia è sotto l’influenza di un’ondata di caldo intenso causata dall’Anticiclone Africano, che sta portando temperature elevate da Nord a Sud. Venerdì 4 luglio il tempo è stato prevalentemente soleggiato, con temporali limitati alle zone montuose di Alpi e Appennini. Sabato 5 luglio, un leggero indebolimento dell’alta pressione ha favorito un aumento dei temporali, con possibilità di acquazzoni anche sulle pianure del Nord.

La svolta, secondo quanto riporta meteogiuliacci.it, è attesa per domenica 6 luglio, quando un’intensa perturbazione raggiungerà il Nord Italia, portando numerosi temporali e un brusco calo delle temperature, ponendo fine alla prolungata ondata di caldo.I temporali, previsti in particolare in Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli e Venezia Giulia, potrebbero essere intensi a causa dell’energia e dell’umidità accumulate nell’atmosfera. Sono possibili grandinate, raffiche di vento e nubifragi, con rischi di eventi meteo estremi.

Tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, l’instabilità si estenderà al Centro-Nord, con ulteriori temporali, mentre correnti più fresche porteranno un calo delle temperature anche al Centro-Sud, segnando la fine del caldo afoso su tutto il Paese. La perturbazione lascerà un’atmosfera instabile, ma il cambiamento climatico sarà evidente, con un ritorno a condizioni più miti dopo giorni di caldo opprimente.