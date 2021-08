Lucca, un fulmine colpisce il suo telefonino: uomo resta folgorato. L'allarme: occhio a questo fenomeno

21 agosto 2021 a

Un fulmine lo ha colpito mentre stava telefonando ed è stato folgorato. A rimanere ferito, ieri 20 agosto, un uomo di 50 anni. Il fatto è successo a Stazzema, in provincia di Lucca, sul monte Pania, nei pressi del rifugio del Freo. Dalle prime informazioni sembra che il fulmine abbia colpito direttamente il telefono e questo poi abbia rilasciato una scarica elettrica verso l'uomo, che è stato scaraventato a terra.

Il cinquantenne è stato trasportato in ospedale al pronto soccorso del Versilia (a Lido di Camaiore) con l'elisoccorso Pegaso del 118. Da subito si è visto che fortunatamente non era in pericolo di vita.

Per l'uomo, dunque, ci sono state solo delle lievi conseguenze, tanto che il cinquantenne è stato trasportato all'ospedale Versilia in codice verde.

Intanto Il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico attraverso la propria pagina Facebook richiama tutti i frequentatori delle montagne ad un'attenta verifica delle condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di un'attività all'aperto, dando la precedenza ai siti delle Arpa regionali, più precisi e analitici rispetto ai servizi meteo commerciali dando sette consigli a cui attenersi per evitare una situazione di pericolo.

Insomma se le previsioni non sono delle migliori è bene non avventurarsi in montagna. Perché ci potrebbero essere delle gravi conseguenze.

