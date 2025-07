Meteo Guliacci, "fiammata africana": 40 gradi, chi non dormirà la notte

Prepariamoci alle giornate più roventi dell'estate 2025. La previsione è quella di Mario Giuliacci, che dal suo sito meteogiuliacci.it parla di temperature di nuovo intorno ai 40 gradi "specie in alcune aree del Sud e Isole". A spingere l'innalzamento è l'Anticiclone africano, con Giuliacci che parla espressamente di "fiammata africana" destinata a estendersi presto anche il Centro, con il Nord che si "salverà" dal caldo estremo ma che dovrà fare i conti con i temporali.

La data da segnare con il classico circoletto rosso sul calendario è quella di domenica 20 luglio, quando inizieranno i giorni di passione soprattutto per chi si troverà in Puglia, Calabria e Sicilia: si registreranno "notti tropicali, caratterizzate da temperature minime superiori ai 20°C in gran parte di queste regioni. Le temperature arriveranno probabilmente a sfiorare i 40 gradi anche nel Centro Italia". Al Nord ci si fermerà, per modo di dire, i 33 gradi.

Nell'attesa di sudare le proverbiali sette camicie, godiamoci questi giorni di "normalità" estiva. Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un netto miglioramento delle condizioni meteo già a partire da oggi, lunedì 14, dopo i temporali delle ultime ore. L'anticiclone africano proverà a riprendersi la scena ma sarà ancora disturbato. Non si tratterà di una rimonta "da far tremare i termometri". Sarà intensa, ma non eccessiva, con un aumento termico che non raggiungerà valori eccezionali. Inoltre, intorno a metà settimana, verrà disturbata temporaneamente dall'ingresso di correnti più fresche da Nord-Est con locali temporali sul Triveneto e medio-alto Adriatico. Pertanto, è lecito aspettarsi temperature nella media, con minime comprese tra 19 e 23°C e massime intorno ai 31-33°C. Qualche picco oltre i 35°C sarà possibile all'estremo Sud.