Garlasco, Dna ignoto nella bocca di Chiara? Spunta il nome dell'amico suicida Bertani

Ecco allora che i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano stanno cercando di capire se tra i profili "tecnici" di confronto per esclusione ne manchi qualcuno. Se dovesse emergere una corrispondenza, la pista dell'ignoto verrebbe subito archiviata. Nel frattempo però si cerca anche quello che potrebbe essere il complice dell'assassino. Secondo la procura di Pavia l’ignoto sarebbe un complice del nuovo indagato Sempio. I pm sono certi che lui fosse nella villetta di via Pascoli.

Proprio in questi mesi - ricorda il Corriere della Sera - attenzione è stata posta sulla figura di Michele Bertani, morto suicida nel 2016. Amico "stretto", secondo alcuni, di Sempio. Il suo corpo è stato sì cremato, ma i carabinieri nella loro caccia al profilo ignoto potrebbero risalire presto al suo Dna. Intanto sull'omicidio di Garlasco è intervenuto il Garante della privacy. Quest’ultimo ha bloccato il blogger Gianluca Spina, ex agente di polizia che vive in Svizzera, perché nei suoi video-masterclass a pagamento sul web ha diffuso alcune fotografie prese dal fascicolo autoptico di Chiara Poggi: stop immediato e indagini in corso.