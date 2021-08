Coronavirus, morto Paolo Franzoso, vigile del fuoco di 53 anni: "Aggravato negli ultimi giorni". "Hanno fatto tutto?", grave sospetto

25 agosto 2021 a

Grave lutto nei vigili del fuoco per la morte del caporeparto Paolo Franzoso, di 53 anni. "Si era aggravato negli ultimi giorni", si legge in un post pubblicato sul profilo Twitter dei Vigili del Fuoco, "non è riuscito a sconfiggere il Covid-19". Quindi le condoglianze: "Alla famiglia, ai colleghi di Ferrara la vicinanza di tutti i #vigilidelfuoco. Cordoglio del capo Dipartimento Lega e del capo del Corpo Parisi #25Agosto".

Solo cinque giorni fa era morto, sempre stroncato dal coronavirus un altro pompiere, Maurizio Femina, di 46 anni, di Napoli. "Aveva vinto molte altre battaglie ma ha perso quella più dura contro il Covid-19 ed è morto nelle scorse ore a Napoli".

"Condoglianze. Spero sia stato fatto davvero tutto il possibile per Paolo, perché è insopportabile il fardello di veder morire le persone in presenza di cure ufficiali che però non vengono somministrate a tutti i malati", scrive uno nei commenti alla notizia. Tanti poi i messaggi di "sentite condoglianze" e di vicinanza alla sua famiglia.

