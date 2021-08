Coronavirus, il bollettino del 28 agosto: aumento dei contagi, impennata in Veneto. Ma c'è chi può togliere tutte le restrizioni

28 agosto 2021 a

a

a

Calano i contagi di Covid, aumentano le vittime. E soprattutto scoppia il caso Veneto. Il bollettino del 28 agosto sulla situazione del Coronavirus in Italia registra 6.860 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 7.826 di venerdì. Secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute, sono invece 54 le vittime (nelle precedenti 24 ore erano state 45). In crescita i tamponi molecolari e antigenici effettuati, 293.464 contro 265.480, per un tasso di positività in calo rispetto al 2,95% di venerdì. Nelle ultime 24 ore è risultato di 2,34 per cento. Tiene il sistema sanitario nazionale: i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono in calo di 3 unità (ieri +55), per un totale di 4.111 ricoverati, mentre i posti letto occupati in terapia intensiva sono uguali al giorno precedente.



L'impennata di casi più evidente emerge in Veneto, con 864 positivi in più nelle ultime 24 ore e 5 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 453.388, mentre i morti in regione sono stati 11.681. Attualmente risultano positive e in isolamento 12.809 persone (+129). Di contro, però, sono in calo i posti letto occupati dai malati nei reparti ordinari (220, -3) ma in aumento in terapia intensive (51, +4). Le vittime,



Tutto questo mentre intanto la Danimarca imita la Gran Bretagna e a partire dal 10 settembre eliminerà ogni restrizione, dal distanziamento sociale all'uso delle mascherine. Un "azzardo" reso possibile dall'alto tasso di vaccinazione raggiunto dal Paese, che ha fatto dire al ministro della Salute Magnus Heunicke che il virus "non è più una minaccia critica per la società. È per questo che possiamo eliminare tutte le regole speciali che avevamo introdotto per combattere il Covid-19".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.