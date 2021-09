Teramo, controllore preso a morsi da una passeggera no mask. "Deve indossarla", come lo riduce

08 settembre 2021 a

Il controllore le ha chiesto di indossare la mascherina e lei per tutta risposta lo ha preso a morsi. I fatti sono accaduti a Martinsicuro, in provincia di Teramo. Un operatore della Fifa Security in servizio come controllore sugli autobus della società di trasporti Start, è stato aggredito mentre si trovava al capolinea della corsa extraurbana 1/6, che copre la tratta Martinsicuro - Cupra Marittima (in provincia di Ascoli Piceno).

L'operatore, mentre procedeva al controllo di una donna sprovvista di biglietto e mascherina mentre era si trovava a bordo del bus, prima è stato insultato, poi è stato fotografato e infine aggredito con un morso alla mano, che gli ha provocato una brutta ferita.

A quel punto è stato richiesto l'intervento della Polizia Municipale di Martinsicuro che, vista la violenta reazione della donna anche nei loro confronti, l'ha fermata e l'ha accompagnata presso il Comando dei vigili. L'operatore della Fifa Security è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto per essere medicato. Ormai le aggressioni da parte dei no vax, dei no mask e dei no green pass sono all'ordine del giorno. E questa storia si aggiunge alla cronaca di questi ultimi giorni.

