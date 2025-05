Torino, Lui le sfregia il viso? Lei si vendica così: arrestata

Aggredisce e accoltella l'uomo che, tre anni fa, l'aveva sfregiata in viso lanciandole un bicchiere in faccia al culmine di una lite in un bar. Per questo una donna di 31 anni è stata arrestata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, in provincia di Torino. L'accusa è di tentato omicidio. I fatti sono avvenuti a Montanaro, all'ingresso dell'abitazione dell'uomo, 61 anni. Lì la donna si sarebbe recata armata. Il ferito, invece, è stato medicato in ospedale e subito dimesso.

La 31enne, insomma, non sarebbe riuscita a dimenticare la violenza subita e avrebbe provato a farsi giustizia da sola, nonostante il fatto che il 61enne fosse a processo per l'accaduto, come riportato da La Stampa. E così invece di attendere una sentenza, avrebbe deciso di mettere in atto la propria vendetta. La lite con l'uomo risale al 2022, quando dopo una discussione in un bar del paese, l’uomo lanciò un bicchiere in faccia alla donna, sfregiandole la guancia e provocandole così un segno permanente, visibile anche nelle foto postate dalla ragazza sui social.